В центре Киева молодой мужчина устроил резню

Злоумышленник ранил мужчину ножом в спину и бросил умирать.

В центре Киева молодой человек устроил резню. Злоумышленник ранил мужчину ножом в спину и бросил умирать.

Событие произошло 4 мая, около 4 утра, вблизи улицы Бассейной.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Патрульным удалось задержали нападавшего.

"Сегодня, около 4 утра, автопатруль заметил, как двое мужчин догоняют третьего и начинается драка... Инспекторы немедленно вмешались в конфликт, разняли граждан, а рядом с одним из них обнаружили нож. По словам граждан, беглец серьезно ранил мужчину вблизи площади Спортивной, а они пытались его задержать", — говорится в сообщении патрульной полиции.

Одновременно на место приехал другой автопатруль: один из экипажей остался с задержанным, а другой побежал проверять полученную информацию. В указанном месте патрульные нашли живого мужчину с ранением и сильным кровотечением. До приезда медиков патрульные оказывали пострадавшему помощь. Мужчину госпитализировали в больницу.

Патрульные установили очевидцев происшествия, на место вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Напомним, в Киеве на Подоле нашли избитого мужчину без сознания. Теперь ищут его родных.

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