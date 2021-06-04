В Киеве вандалу с Аллеи художников вынесли приговор: фото

Злоумышленник во время прогулки с друзьями с хулиганских побуждений оторвал более 60 метров светодиодной ленты.

В Киеве вандал с Аллеи художников получил приговор.

Злоумышленник во время прогулки с друзьями из хулиганских побуждений оторвал более 60 метров светодиодной ленты.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

За содеянное суд назначил ему 8 500 гривен штрафа.

Напомним, происшествие произошло в январе прошлого года. Тогда в полицию Киева обратился сотрудник коммунального предприятия, который убирал территорию и увидел, что парень оторвал светодиодную ленту, после чего вместе со своими друзьями скрылся с места происшествия.

Полиция Киева / Facebook

"Полицейские отработали видео уличных камер наблюдения и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых установили всех лиц, которые присутствовали во время совершения преступления, и молодого человека, который повредил гирлянду. Им оказался ранее не судимый 20-летний уроженец Киевской области", — говорится в сообщении полиции.

После проведения и завершения досудебного расследования материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом следователи передали в Подольский районный суд города Киева, который за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, назначил парню наказание в виде 8500 гривен штрафа.

Напомним, в Киеве вандалы повредили дефибрилляторы в метро.

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