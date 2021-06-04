Коронавирус в Киеве: как летом будут работать пришкольные лагеря, внешкольные учреждения и детсады

В обычном режиме продолжают работать детские сады.

Летом 2021 года из-за COVID-19 в столице не будут работать пришкольные лагеря. В то же время, продолжат работу заведения пришкольного образования и детсады.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Как и в прошлом году, в Киеве не будут работать пришкольные лагеря. Но все учреждения внешкольного образования работают в июне, согласно своему графику", — отметил он.

По словам мэра, 42 заведения внешкольного образования посещают более 80 тысяч человек.

"В обычном режиме продолжают работать детские сады. В настоящее время временно закрыты 12 групп в 12 садах из-за обнаружения там коронавируса. На плановые ремонты также закрыты 7 детсадов. Наполняемость садов — более 46%", — рассказал Кличко.

Напомним, что по состоянию на утро 4 июня в Киеве зафиксировано 566 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 37 случаев больше, чем 3 июня (529 случаев коронавируса).

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