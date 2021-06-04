В Киеве таксист забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком: видео

Когда женщина стала вызывать полицию, таксист снова, по ее словам, применил газ, а потом поехал машиной прямо на нее.

В Киеве таксист забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать.

Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста и он начал грубо ругаться.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Водитель начал ругаться и возмущается, что я при вызове не указала то, что мне нужно детское кресло, а "на платье денег не пожалела". Шокированная этими выражениями, я озвучила ему, что не будем с ним ехать, после этого водитель начал кричать, что я ему должна за ложный вызов. Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке в ответ услышала: "Скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком", — рассказала пассажирка в соцсети.

Женщина добавила, что после этого таксист вышел из салона авто и забрызгал ее газом. Ребенок был рядом.

Когда женщина стала вызывать полицию, таксист снова, по ее словам, применил газ, а потом поехал машиной прямо на нее.

Киев Оперативный

"Когда я начала вызывать полицию, водитель второй раз применил газовый баллончик. После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтобы водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет, он начал движение авто на меня", — рассказывает женщина.

После этого появилась девушка-свидетель происшествия. Она начала кричать, что все видела, тогда водитель решил быстро отступать.

"Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал. Фото водителя, фото авто прикладываю", — подытожила женщина.

Пострадавшая написала в поддержку такси Bolt, но ей не ответили.

ТСН.ua сделал запрос в службу такси Bolt, нам пообещали разобраться и дать ответ в ближайшее время.

Женщина написала заявление в полицию.

В полиции Киева об этом случае слышали, сейчас выясняют подробности, но говорят, что сейчас в ни в одном районе столицы такого заявления не зарегистрировано.

Напомним, в Киеве пьяный таксист сбил маму с коляской на переходе и пытался убежать.

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