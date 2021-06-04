Зловмисник поранив чоловіка ножем у спину і кинув помирати.

У центрі Києва молодик влаштував різанину. Зловмисник поранив чоловіка ножем у спину і кинув помирати.

Подія сталася 4 травня, близько 4-ї ранку, поблизу вулиці Басейної.

Також читайте Посварилися через комірне: у Києві чоловік ножем поранив родича

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні вдалося затримали нападника.

"Сьогодні, близько 4-ї ранку, автопатруль помітив, як двоє чоловіків доганяють третього та починається бійка... Інспектори негайно втрутилися у конфлікт, розборонили громадян, а поруч з одним із них виявили ніж. Зі слів громадян, утікач серйозно поранив чоловіка поблизу площі Спортивної, а вони намагалися його затримати", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

Одночасно на місце приїхав інший автопатруль: один з екіпажів залишився із затриманим, а інший побіг перевіряти отриману інформацію. У вказаному місці патрульні знайшли живого чоловіка з пораненням та сильною кровотечею. До приїзду медиків патрульні надавали потерпілому допомогу. Чоловіка ушпиталили до лікарні.

Патрульні встановили очевидців події, на місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Нагадаємо, у Києві на Подолі знайшли побитого непритомного чоловіка. Тепер шукають його рідних.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання