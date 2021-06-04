У Києві на спортивному майданчику хлопчик потрапив у металеву пастку: фото

У дитини, 2014 року народження, затиснуло ногу у металевій огорожі.

У Києві на спортивному майданчику хлопчик потрапив у металеву пастку.

Подія сталася 3 червня після 18:00 на Подолі.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

У відомстві розповіли, що до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на просп. Правди, 10, що у Подільському районі столиці, дитині потрібна допомога.

На місце події негайно прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"Прибувши на місце, бійці встановили, що на спортивному майданчику у хлопчика 2014 року було затиснуто ногу у металевій огорожі. За допомогою електроінструменту ногу дитини було деблоковано", - йдеться у повідомленні ДСНС.

На щастя, хлопчик не постраждав і його було передали мамі.

Нагадаємо, у центрі Києва хлопець на електросамокаті наштрикнувся на металевий паркан.

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