У Києві на Подолі знайшли побитого непритомного чоловіка: шукають рідних

Швидка забрала постраждалого з вул. Костянтинівської, 56 у ЛШМД до реанімації.

У Києві знайшли чоловіка. Він був сильно побитий і непритомний. Тепер шукають його рідних.

Подія сталася на Подолі ввечері 3 травня.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

При собі чоловік не мав жодних документів.

Швидка забрала постраждалого з вул. Костянтинівської, 56 у ЛШМД до реанімації.

"Якщо щось знаєте про нього, або знаєте його близьких, повідомте про це за номерами телефону: 102, 068 777 0 112", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталася стрілянина. Постраждав військовослужбовець ЗСУ.

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