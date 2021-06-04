У Києві на Подолі знайшли побитого непритомного чоловіка: шукають рідних

Швидка забрала постраждалого з вул. Костянтинівської, 56 у ЛШМД до реанімації.
У Києві знайшли чоловіка. Він був сильно побитий і непритомний. Тепер шукають його рідних.
Подія сталася на Подолі ввечері 3 травня.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.
При собі чоловік не мав жодних документів.
Швидка забрала постраждалого з вул. Костянтинівської, 56 у ЛШМД до реанімації.
"Якщо щось знаєте про нього, або знаєте його близьких, повідомте про це за номерами телефону: 102, 068 777 0 112", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталася стрілянина. Постраждав військовослужбовець ЗСУ.