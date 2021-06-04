Коронавірус у Києві: як влітку працюватимуть пришкільні табори, позашкільні заклади та дитсадки

У звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки.

Влітку 2021 року через COVID-19 в столиці не працюватимуть пришкільні табори. Водночас, продовжать роботу заклади пришкільної освіти та дитсадки.

Про це у п'ятницю, 4 червня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Як і в минулому році, в Києві не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти працюють протягом червня, згідно зі свого графіка", - зазначив він.

За словами мера, 42 заклади позашкільної освіти відвідують понад 80 тисяч людей.

"У звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. На сьогодні тимчасово закриті 12 груп в 12 садках через виявлення там коронавірусу. На планові ремонти також закриті 7 дитсадків. Наповненість садків - понад 46%", - розповів Кличко.

Нагадаємо, що станом на ранок 4 червня у Києві зафіксовано 566 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 37 випадків більше, ніж 3 червня (529 випадків коронавірусу).

Новини тижня: яким був цьогорічний навчальний рік для українських школярів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання