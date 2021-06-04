У Києві вандал з Алеї художників отримав вирок: фото

Зловмисник під час прогулянки з друзями із хуліганських спонукань відірвав більше 60 метрів світлодіодної стрічки.

У Києві вандал з Алеї художників отримав вирок.

Зловмисник під час прогулянки з друзями із хуліганських спонукань відірвав більше 60 метрів світлодіодної стрічки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За скоєне суд призначив йому 8 500 гривень штрафу.

Нагадаємо, подія трапилась у січні минулого року. Тоді до поліції Києва звернувся працівник комунального підприємства, який прибирав територію та побачив, що хлопець відірвав світлодіодну стрічку, після чого разом зі своїми друзями втік з місця події.

Поліція Києва / Facebook

"Поліцейські відпрацювали відео з вуличних камер спостереження та провели комплекс оперативно-пошукових заходів, за результатами яких встановили усіх осіб, які були присутні під час вчинення злочину, та молодика, який пошкодив гірлянду. Ним виявився раніше не судимий 20-річний уродженець Київщини", - йдеться у повідомленні поліції.

Після проведення та завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчі передали до Подільського районного суду міста Києва, який за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, призначив молодику покарання у вигляді 8500 гривень штрафу.

Нагадаємо, у Києві вандали пошкодили дефібрилятори у метро.

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