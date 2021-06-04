У Києві таксист забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком: відео

Коли жінка почала викликати поліцію, таксист знову, за її словами, застосував газ, а потім поїхав автівкою просто на неї.

У Києві таксист забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком після того, як вона відмовилася з ним їхати.

Клієнтка таксі з дитиною не попередила водія про необхідність у салоні автокрісла. Це, за словами жінки, розлютило таксиста і він почав грубо лаятися.

Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

"Водій почав лаятися та обурюватися, що я, викликаючи таксі, не вказала те, що мені потрібно дитяче крісло, а "на сукню грошей не пошкодувала". Шокована цими висловлюваннями я сказала йому, що не будемо з ним їхати, після цього водій почав кричати, що я йому винна за такий виклик. Коли я поцікавилася, чому він дозволяє себе так поводитись у присутності 6-річної дитини, у відповідь почула: "Скажи, дякую, що не дав тобі п*зди і не забризкав балончиком", - розповіла пасажирка у соцмережі.

Жінка додала, що після цього таксист вийшов з салону авто і забризкав її газом. Дитина була поруч.

Коли жінка почала викликати поліцію, таксист знову, за її словами, застосував газ, а потім поїхав автівкою просто на неї.

Київ Оперативний

"Коли я почала викликати поліцію, водій вдруге застосував газовий балончик. Після цього сів в авто і почав рух. Я подзвонила чоловікові, який був вже у хвилині від нас, він наздогнав водія і почав викликати поліцію. Я стала біля капота, щоб водій не втік. Коли водій зрозумів, що поліція приїде, він почав рух авто на мене", - розповідає жінка.

Після цього з'явилася дівчина-свідок події. Вона почала кричати, що все бачила, тоді водій вирішив швидко відступати.

"Я почала непритомніти, мене чоловік підхопив і забрав на тротуар. Водій цим скористався і моментально поїхав. Фото водія, фото авто прикладаю", - підсумувала жінка.

Постраждала написала у підтримку таксі Bolt, але їй не відповіли.

ТСН.ua зробив запит до служби таксі Bolt щодо інциденту, нам пообіцяли розібратися та надати відповідь найближчим часом.

Жінка написала заяву до поліції.

У поліції Києва про цей випадок чули, нині з'ясовують подробиці, але кажуть, що наразі у жодному районі столиці такої заяви не зареєстровано.

Нагадаємо, у Києві п'яний таксист збив маму з візочком на переході і намагався утекти.

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