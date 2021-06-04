В Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку: фото

У ребенка, в 2014 году рождения, зажало ногу в металлической ограде.

В Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку.

Событие произошла 3 июня после 18:00 на Подоле.

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Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в г. Киеве.

В ведомстве рассказали, что в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проспекте Правды, 10, в Подольском районе столицы, ребенку нужна помощь.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"Прибыв на место происшествия, бойцы установили, что на спортивной площадке у мальчика 2014 года рождения была зажата нога в металлической ограде. С помощью электроинструмента нога ребенка была деблокирована", — говорится в сообщении ДСНС.

К счастью, мальчик не пострадал и его передали маме.

Напомним, в центре Киева парень на электросамокате накололся на металлический забор.

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