В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд: фото

Из-за аварии на железной дороге в городе вблизи украинской столицы движение автотранспорта со стороны вокзала будет ограничено до утра, 2 марта.

Вечером в среду, 1 марта, на железнодорожном переезде по улице Привокзальной в Борисполе возле Киева сошел с рельсов грузовой поезд.

Фото ж/д аварии опубликовали в местном Telegram-канале Borik.

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“В настоящее время движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения", – говорится в сообщении.

О причинах аварии не сообщается.

Напомним, в ночь на среду, 1 марта, на севере Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На месте инцидента произошел пожар. После этой аварии подал в отставку министр транспорта и инфраструктуры. В катастрофе погибли по меньшей мере 36 человек.

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