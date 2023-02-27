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В Киеве возможны 7-балльные землетрясения: в НАН рассказали об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Киеве возможны 7-балльные землетрясения: в НАН рассказали об опасности

Фото: Associated Press

В Украине есть карты вероятной сейсмической активности.

Директор Института геофизики НАН Александр Кендзера считает, что в Украине тоже есть опасные места, где возможны сильные землетрясения.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

Эксперт подчеркнул, что в Украине есть специальные карты, на которых обозначены районы предполагаемых землетрясений. На этих территориях запрещено строить дома, мосты и другие постройки.

"Информация о том, где могут быть сильнее 3,3 баллов землетрясения показаны на картах сейсмического районирования территории Украины. Выделены зоны, в которых за последние 100 лет могут происходить землетрясения определенной интенсивности. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что в Киеве максимальные землетрясения на почвах 3-й категории по сейсмическим свойствам проявлялись как семибалльные. В Украине существуют нормы, по которым нужно строить в сейсмических зонах дома, мосты в таком виде, чтобы они не разрушались при заданных землетрясениях. происходящие на нашей территории не приносят", — предупредил сейсмолог.

Землетрясения в Украине 27 февраля

В Украине 27 февраля 2023 года произошли землетрясения в Закарпатской области и временно оккупированном Крыму.

Известно, что на Закарпатье в районе поселка Большая Добронь в ночь на 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 2 км. Сейсмолог подчеркнул, что при таких условиях люди могут ощущать лишь незначительные толчки, будто у дома едет тяжелая техника.

Также российские оккупационные "власти" заявили, что во временно захваченном Крыму тоже произошло землетрясение, магнитудой 3 балла. Там вроде бы не зафиксировали разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
2304
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