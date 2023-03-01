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У Борисполі зійшов з рейок вантажний потяг: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Борисполі зійшов з рейок вантажний потяг: фото

Через аварію на залізниці в місті поблизу української столиці рух автотранспорту з боку вокзалу буде обмежено до ранку 2-го березня.

Увечері в середу, 1 березня, на залізничному переїзді на вулиці Привокзальній у Борисполі біля Києва зійшов з рейок вантажний потяг.

Фото залізничної аварії опублікували у місцевому Telegram-каналі Borik.

“Наразі рух зі сторони вокзалу буде обмежений до ранку. Обирайте альтернативні шляхи руху", - йдеться у повідомленні.

Про причини аварії не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 1 березня, на півночі Греції зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці інциденту сталася пожежа. Після цієї аварії подав у відставку міністр транспорту та інфраструктури. У катастрофі загинуло щонайменше 36 людей.

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Дата публікації
Перегляди
3027
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