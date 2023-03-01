Стало известно, какой объект обнаружили в небе над Киевщиной во время тревоги

Этот объект могли запустить россияне из северного направления в сторону Киева.

Воздушную тревогу утром 1 марта объявляли в Киевской области из-за воздушного объекта в небе. Предварительно, это был шар небольшого размера, запущенный с севера в направлении Киева.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Внедрены соответствующие меры по его ликвидации", — сказал чиновник.

Он призвал киевлян и гостей столицы не игнорировать воздушные тревоги. По его словам, стоимостью одной ошибки может быть человеческая жизнь.

"Не совершайте ошибок, не позволяйте себе расслабляться и самостоятельно оценивать – серьезная тревога или нет. Не руководствуйтесь неофициальной информацией из соцсетей вроде единичных взлетов потенциальных самолетов-носителей ракет (и т.д.). Относитесь к каждому объявлению тревоги максимально ответственно!", – добавил Сергей Попко.

Напомним, в ночь на 1 марта на Полтавщине работала ПВО.

Российские оккупанты атаковали Украину 4 дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера. Все дроны удалось сбить украинской ПВО.

Уже утром 1 марта в Киевской области снова звучала воздушная тревога.