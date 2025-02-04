В больнице Киева люди в форме схватили молодого парня: что говорит ТЦК (видео)

"Отбивать" парня взялись медработники и посетители.
В Подольском районе Киева, в больнице по улице Мостицкой, мужчины в военной форме схватили молодого парня.
Видео распространили местные паблики.
"С помощью персонала больницы парню удалось вырваться и выбежать на улицу. Там его снова поймали, но работницы больницы снова помогли ему скрыться", — говорится в сообщении.
"Мой ребенок служит, но я все равно против такого безобразия", — возмущалась одна из стоящих рядом женщин.
Реакция ТЦК
Киевский городской ТЦК уверяет, что на этом видео лица в военной форме одежды отношения к территориальному центру комплектования и социальной поддержки не имеют.
"Военнослужащие ТЦК и СП носят форму со знаками военного разрешения установленного образца и привлекаются для осуществления мер оповещения и охраны объектов Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.
В ТЦК убеждают, что административные задержания граждан, нарушивших правила военного учета, проводятся представителями Нацполиции. А военнослужащие ТЦК данные меры не осуществляют.
"Также для поддержания порядка в местах проведения специальных мероприятий органами государственной власти могут привлекаться представители добровольческих формирований территориальных общин, муниципальной власти и других официальных представителей", — добавили в ТЦК Киева.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мобилизовали мужчину, который продлевал отсрочку по уходу за женой.
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