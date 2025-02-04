Избиение 14-летней школьницы в Киеве: стало известно, что будет с нападавшими

Кроме того, на родителей несовершеннолетних злоумышленниц были составлены административные протоколы.

В Киеве прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам в возрасте 15 и 11 лет, избившим 14-летнюю знакомую.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре напомнили, что 23 января в соцсетях появилось видео избиения девушки. По этому факту правоохранители провели досудебное расследование и выяснили, что накануне подростки повздорили и начали силой выяснять отношения на спортивной площадке.

Другие две девушки снимали все это на телефон, а видео распространили среди сверстников. После инцидента избитая девушка ушла домой, но родителям ничего не рассказала.

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Пострадавшая была допрошена ювенальным прокурором и дознавателем в Центре защиты прав ребенка (по модели Барнахус) с участием психолога. Другие подростки были допрошены по методике "зеленой комнаты".

"Учитывая то, что подростки не вступили в возраст, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратурой в Оболонский районный суд направлены ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера", – говорится в сообщении.

Кроме того, на родителей злоумышленниц были составлены административные протоколы за уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей. Эти протоколы направлены на рассмотрение в Оболонский райсуд Киева.

К слову, ранее стали известны новые детали избиения 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.