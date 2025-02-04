На Киевщине пропала женщина: фото, приметы

Полиция разыскивает 57-летнюю Валентину Коваленко из Яготина, которая может не ориентироваться на местности.

В Киевской области пропала 57-летняя Валентина Коваленко из Яготина.

Об этом сообщила полиция Киевской области, ведущая поиски пропавшей.

"3 февраля, около 11:23 в Яготинское отделение полиции Киевщины поступило сообщение от матери об исчезновении ее дочери, которая 2 февраля, около 10:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась", — говорится в сообщении.

Мать пропавшей Валентины добавляет, что женщина может не ориентироваться на местности.

Жительница Яготина, 57-летняя Валентина Коваленко / Фото: Полиция Киевской области

К розыску Валентины Коваленко оперативно привлечены и ориентированы все подразделения полиции Киевщины.

Приметы пропавшей: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы.

На женщине на момент исчезновения была коричневая дубленка, обувь черного цвета, светлая юбка.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении пропавшей женщины, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Яготинское отделение полиции Киевщины по телефонам: 095-310-89-53 или (04575) 5-66-43", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в городе Ирпень под Киевом пропала женщина. 47-летняя Светлана Муравей ушла из дома 24 января в 21:30 и до сих пор не вернулась.

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