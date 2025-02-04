Женщина в военной форме на автомобиле блокировала выезд из распределительного центра: что выяснила полиция (фото)

Женщина не состоит на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям.

В Киеве полицейские задержали женщину, которая в военной форме на автомобиле блокировала выезд из распределительного центра и наехала на правоохранителя.

Об этом сообщила Полиция Киева.

По факту указанного происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), наказание по которому предусматривает от 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении нарушительницы о подозрении.

Полицейские задержали женщину, которая в военной форме на автомобиле блокировала выезд из распределительного центра Фото: Полиция Киева

Что известно о деле

На спецлинию 112 4 февраля поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и работники территориального управления полиции, где обнаружили гражданку. Она конфликтовала с военными.

Как выяснилось, женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям, поэтому правоохранители попросили водителя уехать и не усложнять движение транспорта. Она же начала агрессивно вести себя и совершила наезд на работника полиции.

Нарушительницу задержали.

Напомним, ранее речь шла о взрывах в ТЦК. В частности, неизвестное устройство сдетонировало в Павлограде на Днепропетровщине. Один человек получил ранения. Расследуют подобный инцидент и в Ровно. Там накануне в результате взрыва в военкомате один человек погиб, еще шесть ранены.

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