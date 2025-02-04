Женщина в военной форме на автомобиле блокировала выезд из распределительного центра: что выяснила полиция (фото)

Женщина не состоит на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям.
В Киеве полицейские задержали женщину, которая в военной форме на автомобиле блокировала выезд из распределительного центра и наехала на правоохранителя.
Об этом сообщила Полиция Киева.
По факту указанного происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), наказание по которому предусматривает от 5 лет лишения свободы.
Решается вопрос о сообщении нарушительницы о подозрении.
Что известно о деле
На спецлинию 112 4 февраля поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и работники территориального управления полиции, где обнаружили гражданку. Она конфликтовала с военными.
Как выяснилось, женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям, поэтому правоохранители попросили водителя уехать и не усложнять движение транспорта. Она же начала агрессивно вести себя и совершила наезд на работника полиции.
Нарушительницу задержали.
Напомним, ранее речь шла о взрывах в ТЦК. В частности, неизвестное устройство сдетонировало в Павлограде на Днепропетровщине. Один человек получил ранения. Расследуют подобный инцидент и в Ровно. Там накануне в результате взрыва в военкомате один человек погиб, еще шесть ранены.
Читайте также: