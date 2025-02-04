Оставили младенца в сумке на улице: как накажут горе-родителей

Новорожденный мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии из-за охлаждения и общего истощения.

Родителям, покинувшим младенца в сумке на улице Богуслава, полиция Киевщины сообщила о подозрении по факту оставления в опасности новорожденного ребенка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полиции напомнили, что 2 января на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного в хозяйственной сумке.

Правоохранители Обуховского управления полиции Киевщины разыскали мать и отца ребенка благодаря помощи неравнодушных людей.

Также читайте На Киевщине мать оставила новорожденного ребенка в сумке на улице: детали от полиции

В полиции отметили, что родители, имея возможность обратиться в медицинское учреждение за квалифицированной помощью врачей по рождению ребенка, пренебрегли этой возможностью и оставили младенца в беспомощном состоянии.

"На Обуховщине 36-летняя беременная женщина без надлежащих санитарных условий в доме родила мальчика, а присутствовавший при родах 67-летний биологический отец самостоятельно перерезал пуповину. В дальнейшем, действуя по предварительному сговору, родители завернули новорожденного в постельное белье и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном, опасном для жизни состоянии на улице возле одного из частных домов", – рассказал глава полиции Киевской области Анатолий Щадило.

В больнице, куда доставили младенца, рассказали, что новорожденный мальчик поступил к ним в тяжелом состоянии из-за охлаждения и истощения.

Пока жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Следователи, под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по факту оставления в опасности новорожденного ребенка (ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.

Читайте также: