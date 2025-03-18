Умер парень, которого ударило током на крыше электрички

12-летний Назар боролся за жизнь с 13 марта.

В Киеве умер 12-летний парень Назар, которого ударило током на крыше электрички.

Парень боролся за жизнь с 13 марта.

Семья Назара прекратила сбор на лечение.

О смерти 12-летнего Назара стало известно 18 марта / Фото: скриншот с видео

Напомним, 13 марта на станции "Киев-Волынский" 12-летний подросток получил удар током на крыше электрички. Очевидцы стали свидетелями шокирующего события: подросток застрял между вагонами электропоезда и получил разряд тока. Прохожие пытались помочь, используя огнетушитель.

Мальчик находился в тяжелом состоянии. Врачи госпитализировали его с тяжелыми ожогами.

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