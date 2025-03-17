На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку: что в ней было

Полицейские завершили проверку подозрительной коробки, обнаруженной на станции метро "Вокзальная" в Киеве.

Как ТСН.ua сообщили в столичной полиции, внутри находились продукты питания, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее из-за инцидента станцию ​​временно закрыли для пассажиров, а на месте работали взрывотехники. Движение поездов осуществлялось без остановки на станции.

Напомним, в Киевской области 17 марта перевернулась маршрутка. В результате ДТП травмировались люди.