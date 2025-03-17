Помогал водителям сдавать экзамены: полиция разоблачила схему зарабатывания на учащихся автошколы в Киеве (фото)

Мужчина помогал будущим водителям успешно сдавать экзамены в сервисных центрах и в дальнейшем получать водительские удостоверения.

В Киеве сообщено о подозрении администратору территориального сервисного центра МВД, который помогал будущим водителям сдавать экзамены за 10-14 тыс. грн.

Киевская городская прокуратура заявила об этом 17 марта.

"Установлено, что мужчина работал администратором на Киевщине и помог двум водителям за деньги успешно сдать экзамены в сервисном центре в Киеве и получить водительское удостоверение", — говорится в сообщении.

Фото: Киевская городская прокуратура

Так, за успешную сдачу экзамена в Киеве женщина была вынуждена заплатить 10 тыс. гривен. Администратор сообщил ей, что без "помощи" сделать это невозможно.

За то, чтобы получить документы об обучении в автошколе без ее посещения и получить права категории "С", еще один человек должен был заплатить 4 тыс. грн. Впрочем, выяснилось, что в реестрах есть информация о лишении его водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Чтобы изменить эту информацию, нужно было заплатить.

"Окончив" обучение в автошколе, в середине февраля 2025 года, мужчина должен сдавать практический экзамен в сервисном центре в Киеве. Однако все перенесли на март из-за проведения обысков в сервисных центрах и страха администраторов совершать незаконные действия", — сообщили правоохранители.

Впрочем, уже в марте мужчине "помогли" сдать практический экзамен, однако цена вопроса выросла до 14 тыс. грн. Таким образом, администратор получил в общей сложности 29 тыс. грн. Пока ему сообщено о подозрении.

Напомним, Кабмин утвердил порядок, как в Украине можно сдать теоретический экзамен водителям для получения удостоверения без учебы в автошколе.

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