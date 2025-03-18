В Киеве обломки беспилотников упали на территорию школы: детали от власти

Информации о потерпевших пока нет.

В Киеве с утра во время воздушной тревоги сработали силы ПВО. В одном из районов города зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", — проинформировал городской голова.

Напомним, ночью против россияне ударили по Украине "Шахедами" в ночь на 18 марта. ПВО уничтожило 63 дрона, а 64 — локационно потеряно.

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