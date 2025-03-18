Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помер хлопець, якого вдарило струмом на даху електрички

Помер хлопець, якого вдарило струмом на даху електрички

У Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички / Фото: Київ Оперативний

12-річний Назар боровся за життя від 13 березня.

У Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.

Хлопець боровся за життя від 13 березня.

Родина Назара припинила збір на лікування.

Про смерть 12-річного Назара стало відомо 18 березня / © скриншот з відео
Про смерть 12-річного Назара стало відомо 18 березня / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, 13 березня на станції "Київ-Волинський" 12-річний підліток отримав удар струмом на даху електрички. Очевидці стали свідками шокувальної події: підліток застряг між вагонами електрпоїзда та отримав розряд струму. Перехожі намагалися допомогти, використовуючи вогнегасник. 

Хлопчик перебував у тяжкому стані. Лікарі госпіталізували його з тяжкими опіками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація