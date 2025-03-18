Помер хлопець, якого вдарило струмом на даху електрички

12-річний Назар боровся за життя від 13 березня.
У Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.
Хлопець боровся за життя від 13 березня.
Родина Назара припинила збір на лікування.
Нагадаємо, 13 березня на станції "Київ-Волинський" 12-річний підліток отримав удар струмом на даху електрички. Очевидці стали свідками шокувальної події: підліток застряг між вагонами електрпоїзда та отримав розряд струму. Перехожі намагалися допомогти, використовуючи вогнегасник.
Хлопчик перебував у тяжкому стані. Лікарі госпіталізували його з тяжкими опіками.
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