Помер хлопець, якого вдарило струмом на даху електрички

12-річний Назар боровся за життя від 13 березня.

У Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.

Хлопець боровся за життя від 13 березня.

Родина Назара припинила збір на лікування.

Про смерть 12-річного Назара стало відомо 18 березня / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, 13 березня на станції "Київ-Волинський" 12-річний підліток отримав удар струмом на даху електрички. Очевидці стали свідками шокувальної події: підліток застряг між вагонами електрпоїзда та отримав розряд струму. Перехожі намагалися допомогти, використовуючи вогнегасник.

Хлопчик перебував у тяжкому стані. Лікарі госпіталізували його з тяжкими опіками.

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