В пригороде Киева столкнулись сразу три автомобиля: есть пострадавшие

Движение затруднено в обоих направлениях.
В пригороде Киева столкнулись сразу три автомобиля.
Автопроисшествие произошло в поселке Петропавловская Борщаговка.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
"Около 9 часов утра на улице Соборная произошло ДТП с участием трех автомобилей: Daewoo, Skoda и Toyota. Предварительно пострадавшие.
Движение затруднено в обоих направлениях.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", - просят в патрульной полиции.
Напомним, в Киеве водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, мужчина скончался. Пассажирка, которая была в салоне такси, жива.
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