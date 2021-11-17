В пригороде Киева столкнулись сразу три автомобиля: есть пострадавшие

В пригороде Киева столкнулись сразу три автомобиля: есть пострадавшие

Движение затруднено в обоих направлениях.

В пригороде Киева столкнулись сразу три автомобиля.

Автопроисшествие произошло в поселке Петропавловская Борщаговка.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Около 9 часов утра на улице Соборная произошло ДТП с участием трех автомобилей: Daewoo, Skoda и Toyota. Предварительно пострадавшие.

Движение затруднено в обоих направлениях.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", - просят в патрульной полиции.

Напомним, в Киеве водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, мужчина скончался. Пассажирка, которая была в салоне такси, жива.

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