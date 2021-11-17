Полиция Василькова ищет водителя BMW, сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии: фото

Пешеход со значительными телесными повреждениями доставлен в Киевскую областную клиническую больницу.

Полиция Василькова ищет водителя BMW, сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии.

ДТП произошло 11 ноября около 22 часов в селе Хотов.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На место происшествия прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа полиции Василькова.

Установлено, что водитель BMW совершил наезд на 34-летнего пешехода, двигавшегося в направлении села Круглик. После ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. Пешеход со значительными телесными повреждениями доставлен в Киевскую областную клиническую больницу.

"Если вам известно местонахождение водителя авто или вы стали свидетелями этого события, просим срочно обратиться в полицию. Любая информация важна. Обращайтесь по телефону: 097-208-79-85 или 063-472-12-63 или на спецлинию 102 ", – просят в полиции.

Напомним, в Киеве маршрутка протаранила такси.

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