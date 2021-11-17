У передмісті Києва зіткнулися одразу три автівки: є потерпілі

У передмісті Києва зіткнулися одразу три автівки: є потерпілі

Рух ускладнено в обох напрямках.

У передмісті Києва зіткнулися одразу три автівки.

Автопригода сталася у селищі Петропавлівська Борщагівка.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Близько 9-ї години ранку на вулиці Соборна трапилась ДТП за участю трьох автівок: Daewoo, Skoda та Toyota. Попередньо є потерпілі.

Рух ускладнено в обох напрямках.

Обставини автопригоди встановлюються.

"Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію", - просять у патрульній поліції.

Нагадаємо, у Києві водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп. Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати водія, але, на жаль, чоловік помер. Пасажирка, яка була у салоні таксі, жива.

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