Число случаев коронавируса в Киеве продолжает расти: статистика на 17 ноября

Всего в столице подтверждено 282 397 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 17 ноября в Киеве зафиксировано 1609 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 128 случаев больше, чем 16 ноября (1481 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 282 397 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 241 557 человек ( 980 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 008 человек (62 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 164 617 случаев COVID-19 (1069 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 141 665 человек ( 708 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 801 человек (40 за сутки)

Напомним, в Киеве от осложнений коронавирусной болезни умерла 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка, но почти не успела его увидеть.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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