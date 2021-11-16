20 гривен за проезд в метро и наземном транспорте Киева: сколько будут платить пассажиры и как экономить

20 гривен за проезд в метро и наземном транспорте Киева: сколько будут платить пассажиры и как экономить

Новые тарифы на проезд могут вступить в силу с 1 января.

С 1 января 2022 года в Киеве может существенно удорожать проезд в общественном транспорте. Разовая поездка в метро, коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах может возрасти в два с половиной раза – до 20 гривен.

Об этом 16 ноября сообщает Киевская городская государственная администрация. Там отмечают, что пока продолжаются общественные обсуждения нового тарифа, и он окончательно не утвержден.

"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета", — отметили в КГБ.

Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 января 2022 года:

Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.

При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.

Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

В КГГА уточнили, что "город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения".

В то же время " ныне киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн (тариф на покупку от 50 поездок — ред.) и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам ".

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