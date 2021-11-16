20 гривен за проезд в метро и наземном транспорте Киева: сколько будут платить пассажиры и как экономить

Новые тарифы на проезд могут вступить в силу с 1 января.
С 1 января 2022 года в Киеве может существенно удорожать проезд в общественном транспорте. Разовая поездка в метро, коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах может возрасти в два с половиной раза – до 20 гривен.
Об этом 16 ноября сообщает Киевская городская государственная администрация. Там отмечают, что пока продолжаются общественные обсуждения нового тарифа, и он окончательно не утвержден.
"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета", — отметили в КГБ.
Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 января 2022 года:
- Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.
- При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.
- Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.
В КГГА уточнили, что "город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения".
В то же время " ныне киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн (тариф на покупку от 50 поездок — ред.) и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам ".
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