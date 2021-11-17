"Разорви круг": в Киеве презентовали фильм о женщинах, пострадавших от домашнего насилия

"Разорви круг": в Киеве презентовали фильм о женщинах, пострадавших от домашнего насилия

С 25 ноября ленту покажут в 30 городах Украины.

"Разорви круг". Документальный фильм о пути пострадавших от домашнего насилия был презентован в столице.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 ноября.

Кино рассказывает историю двух женщин, каждая из которых меняет жизнь, выходя из круга насилия. Одна – страдала от отца и признается, что избивала сына. Вторая – пострадала от мужчины.

Идея фильма принадлежит Почетному Послу Фонда ООН в области народонаселения Маше Ефросининой. Премьеру в столичном кинотеатре посетили почетные гости – дипломаты и первая леди Украины Елена Зеленская.

Уже с 25 ноября, когда стартует всемирная акция "16 дней против насилия", ленту покажут в 30 городах Украины. Увидеть ее можно будет и онлайн. Накануне — после показа зал аплодировал героиням фильма стоя.

Читайте также:

"Розорви круг" | в столице представили фильм о пути пострадавших от домашнего насилия

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку