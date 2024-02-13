Судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили содержание под стражей

По ходатайству прокурора обвиняемый и в дальнейшем будет находиться под стражей

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, обвиняемому в ДТП на блокпосте, повлекшей гибель нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на два месяца – до 12 апреля 2024 года включительно.

Напомним, 25 мая 2023 года, председатель одного из районных судов Киевской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области, у него осталось трое детей.



В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

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