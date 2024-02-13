Окровавленный труп в мусорнике: в Киеве патрульные по горячим следам задержали вероятных убийц

Недалеко от места происшествия полицейские обнаружили следы крови, которые вели к подъезду многоэтажки.

В Киеве патрульные оперативно разыскали лиц, вероятно, причастных к убийству.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Сегодня, 13 февраля, около 7 часов патрульные получили сообщение об убийстве в Дарницком районе. Заявитель рассказал, что у мусорных баков обнаружил окровавленного мужчину без признаков жизни.

Инспекторы Андрей Григоренко и Евгений Кулешов оперативно прибыли на место и приступили к поискам убийцы. Недалеко от места происшествия полицейские обнаружили следы крови, которые вели к подъезду многоэтажки, а дальше — по лестнице в одну из квартир. Дверь в квартиру была открыта, так что не теряя ни минуты, патрульные зашли внутрь. В квартире находились двое мужчин, пытавшихся отмыть следы крови из одежды.

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Инспекторы задержали граждан, вероятно, причастных к убийству. В дальнейшем, осмотрев жилье, нашли и окровавленный нож. На место происшествия вызвали следователей, которые будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Днепре произошло убийство 12-летней девочки. Об исчезновении дочери мать известила полицию 29 января, с тех пор продолжались поиски. Тело ребенка, прикрытое землей, сухостоем и мусором обнаружили, с ножевыми ранениями на обочине.

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