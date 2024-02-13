За средства бюджета Киева 112 бригада приобрела полторы тысячи дронов и 200 квадрокоптеров, - Виталий Кличко на встрече с бойцами

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 127 батальона ТрО 112 бригады г. Киева, которые после ротации отправились на восток Украины.

Кличко поддержал защитников и сообщил, как Киев помог бригаде с вооружением.

«Сегодня бойцы 127 батальона ТРО 112 бригады города Киева после ротации отправились на восток – защищать нашу землю на авдеевском направлении. Перед их отъездом встретился с военными и поблагодарил их за защиту и отвагу. Пожелал сил, выдержки и скорейшего возвращения домой. В конце прошлого года за средства, выделенные городом, бригада закупила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Это весомый вклад в борьбу с российскими оккупантами. С этим видом вооружения выполнение боевых задач по уничтожению врага стало болем успешным», - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что всего в прошлом году столица направила на оснащение 112 бригады 230 миллионов гривен.

«Столица продолжит помогать военным и в этом году и приближать нашу Победу!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Он сообщил, что батальоны 112 отдельной бригады ТрО, которая была сформирована в Киеве, воюют на передовой на нескольких направлениях фронта. В частности, в Херсонской и Запорожской областях, под Бахмутом и Кременной.

Ранее сообщалось, что всего в 2023 году Киев направил на поддержку военных более 7 миллиардов гривен, или 10% городского бюджета.

Также ранее Виталий Кличко заявлял, что в 2024 году город будет постоянно увеличивать помощь военным.