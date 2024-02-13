Жителям Киева уже поступает третья платежка за газ: кому и сколько придется заплатить

Сумма в первую очередь зависит от состояния сетей и самого объекта: большой он или нет, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие.

С начала января жители Киева, как и остальные жители страны, начали получать так называемую третью платежку за газ для оплаты работ по обслуживанию внутридомовых сетей. Тарифы на них еще предстоит установить и подробно расписать НКРЭКУ. Следовательно, за газ, доставку и обслуживание внутридомовых систем теперь будем платить отдельно.

Издание "Фокус" пишет, что техническое обслуживание систем газоснабжения включает проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию, состоянию покраски и креплений газопровода, наличию футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома, состоянию уплотнения межтрубного пространства.

Кроме того, речь идет о техобслуживании запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании; техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенное для отопления мест общего пользования; проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных вне помещений потребителей; устранение обнаруженных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.

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Сумма в первую очередь зависит от состояния сетей и самого объекта: большой он или нет, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие, отметил энергетический эксперт Юрий Корольчук.

На сегодняшний день отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн – это сумма за три года. То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязан помнить эту информацию и раз в три года "ловить" сообщение о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить либо около 100 грн в год, либо 8-10 грн ежемесячно”, — пояснил эксперт.

В то же время плата за обслуживание не включает большую часть работ, например, поверки за счетчики или ликвидации каких-либо повреждений систем или последствий аварийных ситуаций – за это жильцам многоквартирных домов нужно платить отдельно.

Напомним, в крупных украинских городах уже через несколько недель могут вырасти тарифы на воду и водоотвод. В небольших населенных пунктах, где решение о пересмотре тарифов принимаются местными властями, на такой шаг уже давно решились. Из-за подорожания электроэнергии, реагентов, ремонтных работ и т.д. избежать пересмотра тарифа на воду невозможно. Отмечаем, что тарифы будут расти в два этапа.

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