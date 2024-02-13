Киевский чиновник украл генератор и сдал в ломбард: сколько лет заключения ему грозит

В Киеве бывший заместитель директора структурного подразделения районной государственной администрации присвоил один из бензиновых генераторов, выданный на нужды его подразделения.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

"Злоумышленник завладел имуществом, которое было передано на нужды возглавляемого им подразделения. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд", – говорится в заявлении правоохранителей.

Фото полиции Киева

Как рассказал следователь территориального подразделения Алексей Резниченко, на момент совершения уголовного преступления фигурант был временно исполняющим обязанности директора структурного подразделения.

"Должностное лицо — 43-летний уроженец Полтавщины, получил от отдела молодежи и спорта Днепровской райгосадминистрации девять генераторов. Одно устройство, стоимостью 33 500 гривен оно присвоило и сдал в ломбард", — рассказал следователь.

В соответствии с санкцией статьи (ч. 4 ст. 191 УК Украины), за совершение указанного уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, добавили в отделе коммуникации полиции Киев.