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Судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, подовжили тримання під вартою

Судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, подовжили тримання під вартою

Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир / Фото: Макарівський райсуд

За клопотанням прокурора обвинувачений і надалі перебуватиме під вартою

Святошинський районний суд Києва подовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у ДТП на блокпості, що призвела до загибелі нацгвардійця Вадима Бондаренка.  

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави на два місяці – до 12 квітня 2024 року включно. 

Нагадаємо, 25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині, у нього залишилось трьох дітей.
 
У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду. 

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). 

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