Стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве

Киев по состоянию на сегодняшний день вошел в пик заболеваемости коронавирусом.
"Красная" зона карантина в Киеве будет действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом. На это уйдет минимум три недели.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".
По его словам, в настоящее время Киев вошел в пик заболеваемости.
"Как показывает практика, только трехнедельное мероприятие ограничительное приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы в скором времени увидим стабилизацию ситуации", — пояснил Рубан.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, сегодня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.