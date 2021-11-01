Стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве

Стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве

Киев по состоянию на сегодняшний день вошел в пик заболеваемости коронавирусом.

"Красная" зона карантина в Киеве будет действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом. На это уйдет минимум три недели.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

По его словам, в настоящее время Киев вошел в пик заболеваемости.

"Как показывает практика, только трехнедельное мероприятие ограничительное приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы в скором времени увидим стабилизацию ситуации", — пояснил Рубан.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.

Киев с сегодняшнего дня начинает жить по правилам "красной" зоны | Новости Украины

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