"Ковидные страсти": в Киеве в очереди за прививкой подрались люди (видео)

"Ковидные страсти": в Киеве в очереди за прививкой подрались люди (видео)

Число желающих вакцинироваться против коронавируса в Киеве возросло.

В Киеве 1 ноября ввели "красную" зону и ужесточили ограничения. Согласно новым правилам, большинство услуг доступны только для вакцинированных против коронавируса или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. В связи с этим, люди ринулись "штурмовать" пункты прививки, где даже 31 октября произошла драка.

Видео инцидента распространило сообщество "Киев Оперативный".

На распространенных видеокадрах видно, как в одном из центров вакцинации в Киеве собралось много желающих вакцинироваться против COVID-19. По неизвестным причинам, двое мужчин начали драться, один из них повалил своего соперника на пол, а две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации сошли с ума", — сказано в сообщении к видео.

В то же время на видео слышен голос одной из женщин, призывающей: "Не надо драться".

Напомним, сегодня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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