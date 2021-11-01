Проезд только для вакцинированных: в Киеве полиция начала проверять сертификаты в транспорте (фото)

Проезд только для вакцинированных: в Киеве полиция начала проверять сертификаты в транспорте (фото)

Проверяют эти документы специальные группы правоохранителей. И не на входе в транспорт, а выборочно.

В столице с 1 ноября начал действовать режим "красной" зоны карантина. С самого утра сотрудники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации от коронавируса в транспорте.

Об этом написала киевская журналистка Леся Падалка в Facebook и обнародовала фото.

По словам журналистки, с восьми утра правоохранители начали проверять наличие COVID-документов, необходимых для проезда в общественном транспорте.

Киевлянка опубликовала фото с полицией и отметила, что в маршрутках вывесили плакаты о правилах "красной" зоны карантина.

В то же время, жители Оболони пишут, что на остановках тоже пошли проверки. Пока больше для галочки. "Подошли на остановку, сфоткались, один проверял, другой что-то записывал и отошли. Проверяют не всех, а по какому-то выборочному принципу", — отмечают очевидцы.

Напомним, после усиления карантина общественный транспорт в Киеве будет работать, но есть условия. Чтобы проехать маршруткой, метро, троллейбусом или другим общественным транспортом, пассажир должен иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат; или документ об излечении от коронавируса. Проверять эти документы будут специальные группы правоохранителей. И не на входе в транспорт, а выборочно.

Киев с сегодняшнего дня начинает жить по правилам "красной" зоны | Новости Украины

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