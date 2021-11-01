В Киеве сообщено о подозрении пяти лицам за подделку COVID-сертификатов

В Киеве сообщено о подозрении пяти лицам за подделку COVID-сертификатов

Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы.

В Киеве полицейские сообщили о подозрении пяти лицам за подделку COVID-сертификатов.

Посредством фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудникам Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории аэропорта "Жуляны" у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно – при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась. Для выяснения обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам нарушители, на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались. Злоумышленники предоставили поддельные сертификаты о вакцинации, хотя на самом деле не вакцинированы. Таким образом они преследовали цель избежать обязательной самоизоляции, вернувшись домой из путешествия. Фигуранты – ранее не судимые жители столицы и Киевщины, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой нарушителям поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Полиция Киева / Facebook

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина. В городе усилен ряд ограничений из- за стремительного распространения коронавирусной болезни.

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