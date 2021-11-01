Киев вошел в "красную" зону: что запрещено и как будет работать (инфографика)

Киев вошел в "красную" зону: что запрещено и как будет работать (инфографика)

В транспорте с сегодняшнего дня всем пассажирам нужно иметь при себе COVID-документы: сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина. В городе усилен ряд ограничений из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

Что запрещено с понедельника, 1 ноября, и как будет работать транспорт, школы, магазины и другие заведения, читайте в материале ТСН.ua.

Транспорт

После ужесточения карантина общественный транспорт в Киеве будет работать, но есть условия. Чтобы проехать маршруткой, метро, троллейбусом или другим общественным транспортом, пассажир должен иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат; или документ об излечении от коронавируса.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что проверять эти документы будут специальные группы правоохранителей. И не на входе в транспорт, а выборочно.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А избирательно — специальные группы правоохранителей", — сообщил Кличко.

Школы и садики

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: от 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Такое решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений.

Магазины

Разрешена работа магазинов с пищевыми продуктами, а также работа рынков. Также могут работать торговые точки с лекарственными средствами и гигиеническими средствами, бытовой химией, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений, печатным СМИ и горючим.

Торговые центры

Все сотрудники ТРЦ должны иметь COVID-документы. Все посетители – тоже. Дети и подростки могут посещать ТРЦ только в сопровождении взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Рестораны и кафе, отели

Работа заведений общепита разрешена, но при определенных условиях:

работники вакцинированы и имеют сертификат;

невакцинированные имеют ПЦР-тест или экспресс-тест;

у посетителей есть COVID-документы;

Если документов нет или не в полном объеме – разрешена работа на вынос или с доставкой.

Спортзалы и заведения культуры

Все работники и посетители обязаны иметь при себе COVID-документы: сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте или экспресс-тесте.

Государственные организации

Все работники и посетители обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест для определения антигена сроком действия 72 часа; или "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат; или документ об излечении лица от указанной болезни.

Больницы

С 1 ноября в Киеве до отдельного решения запрещено проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Массовые мероприятия

Кроме того, проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и рабочих заведений негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об выздоровлении).

КГГА

Напомним, в ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве в частности будет самой тяжелой. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Чего нам ждать — сложно, конечно, сказать. Сейчас мы находимся на пике, а точнее - лишь подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", – отметила она.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Киев с сегодняшнего дня начинает жить по правилам "красной" зоны | Новости Украины

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