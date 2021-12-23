Содержание алкоголя в девять раз превышало норму: в Борисполе пьяный водитель Audi не соблюдал дистанцию и влетел в Honda

Результат осмотра на состояние опьянения — 1,84 промилле алкоголя в крови.
В Борисполе пьяный водитель Audi не соблюдал дистанцию и влетел в Honda.
ДТП произошло 23 декабря около 10 часов утра на улице Запорожской в Борисполе.
Об этом идет речь в сообщении Патрульной полиции Киевской области.
На месте происшествия полицейские установили, что водитель авто Audi не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda.
В ходе общения с водителем-нарушителем патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на состояние опьянения — 1,84 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму в более чем 9 раз.
Инспекторы составили на водителя Audi протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и вынесено постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим с собой или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории) КУоАП. Также инспекторы отстранили водителя от управления автомобилем.
Напомним, в Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль. Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.
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