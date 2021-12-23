Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 декабря

В столице подтверждено 325 257 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 23 декабря в Киеве зафиксировано 1211 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 192 случая меньше, чем 22 декабря (1403 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 325 257 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 305 034 человека (1614 за сутки)
- умерли 8 069 человек (12 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 183 400 случаев COVID-19 (355 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 169 975 человек (1428 за сутки)
- умерли 4 588 человек (20 за сутки)
Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- Вспышке "Омикрона" быть: эпидемиолог Екатерина Сояк о новой угрозе COVID-19 и о том, стоит ли бояться привитым
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20