Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 декабря

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 декабря

В столице подтверждено 325 257 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 23 декабря в Киеве зафиксировано 1211 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 192 случая меньше, чем 22 декабря (1403 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 325 257 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 305 034 человека ( 1614 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 8 069 человек (12 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 183 400 случаев COVID-19 (355 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 169 975 человек ( 1428 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 588 человек (20 за сутки)

Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: