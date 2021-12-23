Вакцинация на новогодние праздники в Киеве: где сделать прививку от COVID-19

Вакцинация на новогодние праздники в Киеве: где сделать прививку от COVID-19

Прививку нельзя будет сделать только 1 и 2 января.

На новогодние праздники в Киеве можно будет привиться от коронавируса. Центры вакцинации будут закрыты только 1 и 2 января.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

На Рождественские праздники пункты вакцинации закрываться не будут. Посетить кабинеты прививок можно будет по обычному графику. Его можно узнать на сайте или по телефонам контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19.

Сейчас в Киеве работают 148 кабинетов прививок в медицинских учреждениях здравоохранения первичного звена, 21 мини-вакцинальный центр, центр массовой вакцинации, созданный на базе МВЦ, 53 мобильных бригады, 40 временных вакцинальных пунктов в торгово-развлекательных центрах, центрах оказания административных услуг, на центральном автовокзале и на Житнем рынке.

Отметим, что по состоянию на утро 23 декабря в Киеве зафиксировано 1211 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 192 случая меньше, чем 22 декабря (1403 случая коронавируса). В столице подтверждено 325 257 случаев COVID-19.