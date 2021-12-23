Вміст алкоголю удев'ятеро перевищував норму: у Борисполі п'яний водій Audi не дотримався дистанції та влетів у Honda

Вміст алкоголю удев'ятеро перевищував норму: у Борисполі п'яний водій Audi не дотримався дистанції та влетів у Honda

Результат огляду на стан сп‘яніння — 1,84 проміле алкоголю у крові.

У Борисполі п'яний водій Audi не дотримався дистанції та влетів у Honda.

ДТП сталася 23 грудня близько 10-ї години ранку на вулиці Запорізькій у Борисполі.

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Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Київської області.

На місці пригоди поліцейські встановили, що водій авто Audi не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з авто Honda.

Під час спілкування з водієм-порушником патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Результат огляду на стан сп‘яніння — 1,84 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму в більш ніж 9 разів.

Інспектори склали на керманича Audi протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має з собою чи не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Також інспектори відсторонили цього водія від керування автомобілем.

Нагадаємо, у Києві на Березняках п'яний дрифтер на Hyundai Sonata протаранив припарковану автівку. Водій уночі вчився дрифтувати на передньому приводі.

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