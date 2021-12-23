Вміст алкоголю удев'ятеро перевищував норму: у Борисполі п'яний водій Audi не дотримався дистанції та влетів у Honda

Результат огляду на стан сп‘яніння — 1,84 проміле алкоголю у крові.
У Борисполі п'яний водій Audi не дотримався дистанції та влетів у Honda.
ДТП сталася 23 грудня близько 10-ї години ранку на вулиці Запорізькій у Борисполі.
Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Київської області.
На місці пригоди поліцейські встановили, що водій авто Audi не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з авто Honda.
Під час спілкування з водієм-порушником патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Результат огляду на стан сп‘яніння — 1,84 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму в більш ніж 9 разів.
Інспектори склали на керманича Audi протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має з собою чи не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Також інспектори відсторонили цього водія від керування автомобілем.
Нагадаємо, у Києві на Березняках п'яний дрифтер на Hyundai Sonata протаранив припарковану автівку. Водій уночі вчився дрифтувати на передньому приводі.
Читайте також:
- Спалаху "Омікрону" бути: епідеміологиня Катерина Сояк про нову загрозу COVID-19 та чи варто боятися щепленим
- У Києві водій на Hyundai влетів у ялинковий базар: фото
- "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня зробила прогноз
- Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це коштуватиме
- Чи захистять наявні вакцини від "Омікрону": епідеміологиня дала відповідь