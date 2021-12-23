Погода в Киеве на четверг, 23 декабря: что прогнозируют синоптики

Погода в Киеве на четверг, 23 декабря: что прогнозируют синоптики

В Киеве сильный мороз.

Погода в Киеве в четверг, 23 декабря, будет морозной. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -9 -13 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Пасмурная погода продлится до вечера — небо будет ясным и чистым. Без осадков. Ветер юго-западный, 2-10 м/с.

Напомним, что на Новый год в Киеве синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

Sinoptik.ua

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