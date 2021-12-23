"Лужи во дворе так замерзли!": в Киеве недовольны катком в центре и требуют вернуть деньги (фото)

"Лужи во дворе так замерзли!": в Киеве недовольны катком в центре и требуют вернуть деньги (фото)

Билет на каток стоит 300 гривен.

Киевлянка недовольна качеством катка на Контрактовой площади в центре столицы. По словам посетительницы, лед настолько неровный, что на нем можно травмироваться.

Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook. В комментариях под публикацией нашлись еще недовольные.

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"Цена билета 300 грн. Ужасное качество льда на катке на Контрактовой. Кататься на нем нельзя. По заявлению директора – это парковый лед, типа не каток. То, что он не ровный, и на нем можно убиться, его не волнует. Вы платите деньги за антураж, за музыку и фонарики", — написала киевлянка.

Посетительница считает, что это "позор для центра города". Директор катка заявил, что возврат средств за билеты следует потребовать от площадки сoncert.ua. По словам женщины, деньги еще не вернули.

facebook.com/elena.garkusha.5

"Как обычно открыли на скорую руку, как попало, чисто для галочки!", "У меня лужи так во дворе замерзли", "Печалька", — написали под фото катка в Сети.

Напомним, что в Киеве зимой работает множество площадок, где можно прокатиться на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен. ТСН.ua собрал топ-катков в Киеве и узнал цены на билеты.

facebook.com/elena.garkusha.5

Как правильно кататься на катке, чтобы не упасть

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