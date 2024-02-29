Собирала средства якобы на помощь детям-сиротам: в Киеве будут судить псевдоволонтерку

В Киеве будут судить псевдоволонтера, которая собирала средства якобы на помощь детям-сиротам. Столичные следователи направили обвинительный акт в суд относительно псевдоволонтера.

Об этом сообщает полиция Киева.

Девушка, прикрываясь названием известного благотворительного фонда, собирала средства в помощь детям-сиротам. Однако, как выяснили стражи порядка, фигурантка не имела никакого отношения к этой организации, а собранные средства тратила на себя.

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Ранее оперативники Печерского управления полиции при отработке информации задержали женщину, которая под видом волонтера собирала деньги на улице Крещатик.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, организовала схему киевлянка, 2005 года рождения.

"Чтобы привлечь внимание к себе, она надела футболку с надписью "Помощь детям-сиротам", делала вид, что является сотрудницей одного из известных благотворительных фондов и призвала прохожих присоединиться к сбору средств. Однако, как выяснилось, женщина не находилась ни на одной из должностей в указанной волонтерской организации и не перечисляла деньги на счет фонда. Все собранные благотворительные пожертвования она тратила на собственные нужды", – рассказал Дуброва.

Обвинительный акт направлен в суд / Фото: YouTube/поліція Києва

Следователи собрали необходимую доказательную базу и установили 15 человек, пострадавших от действий псевдоволонтерши. В частности, граждане перечисляли деньги номиналом от 300 до 500 гривен. Действия фигурантки следователи квалифицировали как мошенничество и приступили к досудебному расследованию по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

Расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Псевдоволонтеру грозит до трех лет заключения.

Напомним, в Прикарпатье псевдоволонтер через соцсети собрал более 1 млн 171 тыс. гривен якобы на помощь Вооруженным силам Украины и присвоил все собранные средства.

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