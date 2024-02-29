Збирала кошти нібито на допомогу дітям-сиротам: у Києві судитимуть псевдоволонтерку

У Києві судитимуть псевдоволонтерку, яка збирала кошти нібито на допомогу дітям-сиротам. Столичні слідчі скерували обвинувальний акт до суду щодо псевдоволонтерки.

Про це повідомляє поліція Києва.

Дівчина, прикриваючись назвою відомого благодійного фонду, збирала кошти на допомогу дітям-сиротам. Однак, як з’ясували правоохоронці, фігурантка не мала жодного відношення до цієї організації, а зібрані кошти витрачала на себе.

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Раніше оперативники Печерського управління поліції під час відпрацювання інформації затримали жінку, яка під виглядом волонтерки збирала гроші на вулиці Хрещатик.

Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, організувала схему киянка, 2005 року народження.

"Аби привернути увагу до себе вона вдягнула футболку із надписом "Допомога дітям-сиротам", вдавала, що є співробітницею одного з відомих благодійних фондів і закликала перехожих долучитися до збору коштів. Однак, як з’ясувалося, жінка не перебувала на жодній із посад у зазначеній волонтерській організації і не перераховувала гроші на рахунок фонду. Всі зібрані благодійні пожертви вона витрачала на власні потреби", – розповів Дуброва.

Обвинувальний акт скеровано до суду / Фото: YouTube/поліція Києва

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та встановили 15 осіб, які постраждали від дій псевдоволонтерки. Зокрема громадяни перераховували гроші номіналом від 300 до 500 гривень. Дії фігурантки слідчі кваліфікували як шахрайство і розпочали досудове розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Псевдоволонтерці загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, на Прикарпатті псевдоволонтер через соцмережі зібрав понад 1 млн 171 тис. гривень нібито на допомогу Збройним силам України та привласнив усі зібрані кошти.

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